10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: سوق العقار الإلكترونية لا تزال ناشئة.. والـ92% لا تعكس حركة البيع والشراء

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن ما تم تناقله حول إحصائيات الطلب في السوق العقاري الإلكتروني، والمنقول عن نشرة الإسكان السابعة، يختص بمواقع التسويق الإلكترونية، ولا يمثل حجم المبيعات الكلي للسوق العقاري في المملكة.

وأوضح أن ما جاء في نشرة الإسكان السابعة عن أن “92% من عروض الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية لم تجد مشترين” لا يعكس حركة البيع والشراء.

وأوضح السويلم أن طريقة الشراء في مواقع التسويق الإلكترونية لا تعد الخيار الأول للراغبين في شراء العقارات، خاصة أن السوق الإلكترونية في هذا المجال لا تزال ناشئة، وتفتقد لفرصة المعاينة بشكل دقيق ومباشر قبل شراء المنتج السكني بعكس الشراء على أرض الواقع.

وأبان السويلم أن 4 من بين 12 مشروعاً أعلنت عنها وزارة الإسكان مطلع الشهر الجاري اكتملت حجوزاتها للمستفيدين من الدعم السكني، حيث اكتملت حجوزات مشاريع شمال الرياض، ومدينة رابغ، إضافة إلى مشروع المبرز بالأحساء، وتم إنهاء إجراءات التخصيص للمواطنين، بإجمالي وحدات سكنية يتجاوز 3 آلاف وحدة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن 12 مشروعاً تتوزع في 10 مدن بنظامي الفلل الجاهزة، والبيع على الخارطة، تستهدف توفير 20 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الدعم السكني بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة.

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