فيديو | هيئة الاتصالات تطلق خدمة لقياس سرعة الإنترنت

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، مبادرة “مقياس” لقياس جودة خدمة الإنترنت في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة “سام نوز” المتخصصة في قياس جودة أداء الإنترنت.
وتهدف الهيئة من هذه المبادرة إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية ووضوح، والمساهمة في زيادة المنافسة بين مقدمي الخدمة لتحسين الجودة، بالإضافة إلى نشر تقارير دورية عن أداء الإنترنت في المملكة بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي.
وعن طريقة عمل الخدمة، أوضحت الهيئة أنها تعمل عن طريق الوصول إلى مجموعة من مواقع وخدمات الإنترنت الشائعة، حيث يتم قياس المراحل التي تمر من خلالها حركة الإنترنت ابتداءً من المستخدم النهائي، مروراً بمقدم الخدمة، ثم شبكة الإنترنت، وصولاً إلى المحتوى أو التطبيق المطلوب.
وأبانت أن قياسات تجربة الإنترنت تتأثر بعوامل عدة منها، كفاءة مقسم أو برج شبكة مقدم الخدمة وبعد المسافة الفاصلة، سلامة اعدادات المودم والراوتر والتوصيلات الداخلية لدى المشترك، وكذلك عدد المستخدمين والأجهزة للاشتراك الواحد في نفس الوقت.
ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن استخدام “مقياس” من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة أو من خلال تحميل تطبيق مقياس على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد أو العامة بنظام IOS .