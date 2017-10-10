مركز الملك سلمان للشباب يزور شركتين فرنسيتين ويحضر معرض “طريق البخور” في اليونسكو

بتاريخ أكتوبر 10, 2017

(أنحاء) – متابعات :- أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، مبادرة “مقياس” لقياس جودة خدمة الإنترنت في