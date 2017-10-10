10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مركز الملك سلمان للشباب يزور شركتين فرنسيتين ويحضر معرض “طريق البخور” في اليونسكو

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

زار وفد برنامج الزيارات العالمية التابع لمركز الملك سلمان للشباب يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017م  مقر شركة Station F الفرنسية، التي تعد أكبر حاضنة أعمال في العالم، حيث تعرف الوفد السعودي المكون من 8 شباب وشابات على أبرز أنشطة الشركة التي تعد واحدة من 13 زيارة سيقوم بها الوفد بهدف اكتساب المعرفة والخبرة من أهم نماذج قطاع الاعمال العالمية في فرنسا.

وقد تجول الوفد الشبابي في مقر الشركة التي تملك أكثر من ٣٠٠٠ مكتب للمشاريع الناشئة، ويدعمها 26 برنامجاً عالمياً، كما وقف الوفد على برامجها المشتركة مع بعض الشركات المعروفة كأمازون ومايكروسوفت وفيسبوك في مجال دعم الشركات والمشاريع الناشئة حول العالم، حيث ناقش الشباب مع مسؤولي الشركة أفضل طرق الاستفادة من خدماتها لتنمية ريادة الاعمال في المملكة.

 وقد أسهمت هذه الزيارة في إثراء الوفد بالكثير من الأفكار الملهمة لتحقيق طموحاتهم العملية والمهنية، كما منحتهم قصص النجاح التي تعرفوا عليها دوافع كبيرة لاستثمار الإمكانيات المتاحة للطاقات الشابة في المملكة، فيما أبدى مسؤولو شركة Station F تقديرهم لما أظهره الوفد من ثقافة عالية وإقبال على المعرفة.

أما الزيارة الثانية فكانت إلى شركة Thales وهي شركة فرنسية رائدة في أمن المعلومات، حيث تعرف الوفد على أقسام الشركة التي تقدم خدماتها في الطيران والدفاع والنقل والأمان ، كما وقفوا على دورها في حماية البيانات الرقمية في شبكات الأنترنت وعلى كيفية استخدامها لهذه البيانات في وقاية المجتمعات من أي أنشطة تهدد أمنها واستقرارها، وقد أعجب الوفد بإنفاق هذه الشركة ربع أرباحها سنوياً على الأبحاث التي تخدم أعمالها وتعزز الابتكار فيها.

ثم أنهى وفد برنامج الزيارات العالمية اليوم بزيارته لمعرض “طريق البخور” المقام في مقر اليونيسكو في مدينة باريس والذي تقيمه مؤسسة مسك الخيرية، حيث التقى الوفد بالأمين العام لمركز الملك سلمان للشباب معالي الأستاذ بدر العساكر، كما التقوا خلال هذه المناسبة بالسفير السعودي في فرنسا الدكتور خالد العنقري والمدير التنفيذي لمركز مسك للفنون البصرية الفنان الدكتور أحمد ماطر بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية.

الامين العام لمركز الملك سلمان للشباب والسفير السعودي لدى فرنسا الدكتور خالد العنقري

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