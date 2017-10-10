في جيتكس دبي 2017.. STC توقع اتفاقيات ثنائية مع نوكيا واريكسون وهواوي لتعزيز سعات النطاق العريض المتنقل

(أنحاء) – دبي : ــ
وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مع عدد من الشركات العالمية على هامش مشاركتها في جيتكس دبي2017 ( نوكيا واريكسون وهواوي) اتفاقيات ثنائية، الاولى منها مع شركة نوكيا يتم بموجبها تعزيز سعات النطاق العريض للهواتف المتنقلة والتغطية في المملكة باستخدام تقنية الأنظمة اللاسلكية لشبكات المحمول برو تكنولوجى 4.5 ، حيث تقدم هذه التقنية مجموعة جديدة من الميزات المبتكرة مثل تجميع متعدد الموجات الحاملة لمستخدمي معيار الاتصالات المتنقلة من الجيل الرابع، الذي يحسن موارد الشبكة ويعزز من تجربة المستخدمين النهائيين.، ووقع الاتفاقيات عن STC المهندس عماد العودة نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم بالشركة، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري، ونائب الرئيس للتقنية والعمليات المهندس ناصر الناصر.
وستلبي الشبكة المحسنة الطلب المتزايد للعملاء النهائيين، خاصة في المواسم الدينية الكبيرة في رمضان وموسم الحج حيث يلتقي الملايين من الحجاج والزوار وتزداد الحاجة الى شبكة تمرر احتياجات الملايين من البشر الاتصالية في وقت واحد، كما أن صناعة “إنترنت الأشياء” (IoT) ستمكن شبكة STC من التحول إلى عصر جديد من الرقمنة.
وأبرمت الاتفاقية الثانية مع شركة هواوي للأنظمة اللاسلكية الجاهزة لشبكات المحمول من الجيل الخامس لدعم استراتيجية للاتصالات السعودية فيما يخص الأنظمة اللاسلكية لشبكات المحمول من الجيل الخامس لتلبية المطالب المتزايدة للمشتركين، وقيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السعودية، ولدعم رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020.
كما وقعت STC الاتفاقية الثالثة مع شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك)، توفر بموجبها اريكسون لشركة الاتصالات السعودية خدمات مدارة لرفع مستوى تجربة العملاء وأداء الشبكة وجودة العمليات، وكذلك تقديم الخدمات المدارة للبنية التحتية السلبية، والمعدات الكهرو ميكانيكية لمواقع النفاذ إلى خدمات الهاتف المتحرك، بالإضافة إلى إدارة المرافق خلال الأزمات والإدارة الكهرو ميكانيكية للمواقع الفنية.