10 أكتوبر 2017 مـ / موافق 20 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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15 امرأة محكومة بالإعدام في الأردن

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – نافعة الحربي :-

قالت جمعية حقوقية أردنية إن 15 امرأة في الأردن يواجهن الإعدام بعد صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم خلال السنوات الماضية.

وأوضحت جمعية معهد تضامن النساء الأردني في تقرير لها وصل “المنظار” عن حالات الإعدام في الأردن إلى أن النساء الفقيرات أكثر عرضة لتنفيذ عقوبة الإعدام بسبب ضعف قدرتهن عن اتخاذ الإجراءات العشائرية والصلحية لإسقاط الحق الشخصي لتكون سببا مخففا للعقوبة الواقعة عليهن سواء قمن هن بالإجراءات أو قامت بها عائلاتهن.

وأضافت الجمعية أن المحكومات بالإعدام يعشن تحت ضغوط نفسية كبيرة كون أغلبهن يواجهن الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي من قبل عائلات المجني عليهم.

ولفتت إلى أن ضعف استجابة عائلات المحكومات بالإعدام حال دون التوصل للصلح مع عائلات الضحايا بسبب عدم الرغبة في دفع أموال كبيرة لإجراء المصالحات العشائرية خاصة إذا كان مرتكب الجريمة أنثى بحسب الجمعية.

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