11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أمريكا تصعد الضغط على حزب الله الإرهابي.. وتعرض مكافأة للقبض على بعض مسؤوليه
﻿

أمريكا تصعد الضغط على حزب الله الإرهابي.. وتعرض مكافأة للقبض على بعض مسؤوليه

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

عرضت الولايات المتحدة مكافأة مالية للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي حزب الله الإرهابي اليوم الثلاثاء فيما تصعد الضغط على الجماعة المدعومة من إيران التي صنفتها منذ فترة طويلة بأنها منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة تعرض ما يصل إلى سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى اعتقال طلال حمية قائد وحدة العمليات الخارجية للحزب الإرهابي وما يصل إلى خمسة ملايين دولار لمعلومات عن فؤاد شكر وهو أحد أبرز العناصر العسكرية في الحزب الإرهابي.

وقال مسؤولون من إدارة مكافحة الإرهاب خلال إفادة صحفية بوزارة الخارجية إنهم يعتقدون أن حزب الله الإرهابي يريد تطوير القدرة على الضرب داخل الولايات المتحدة ويرصدون أنشطة للمجموعة داخل البلاد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق