11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السفير البشر : نفخر بشبابنا السعودي وشركاتنا المشاركة بجيتكس دبي

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – دبي : ــ

نوه سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر بالحضور المميز لشركة الاتصالات السعودية STC في جيتكس دبي 2017م، مؤكداً خلال زيارته لجناحها في جيتكس دبي، أنها تسجل حضور جيد ومشرف في وسط شركات كبرى وعالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن مثل هذا الحضور للشركات السعودية بالمعرض ومواكبتها للمتغيرات العالمية بهذا المجال يبرز توجه بلادنا لدعم القطاع الخاص، وأن ما يثلج الصدر في هذا الشأن وجود شباب سعودي متمكن في مجال الاتصالات المتطور، نعتز ونفخر به وهو من يقود التطور الحالي والقادم في هذا المجال الهام .

والتقى البشر بالرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري، عقب أن تعرف على جناح الشركة وأقسامه المشاركة بالمعرض، واستمع لشرحاً عن مواكبة الشركة لمرحلة التحول الرقمي والمتغيرات المعاصرة لقطاع الاتصالات، وحرص الشركة على دعم قطاع الأعمال.

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