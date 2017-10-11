11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مُضاربة بين شقيقين تنتهي بمقتل أحدهما طعنًا في الطائف

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – نافعة الحربي :-

أقدم شخص على قتل شقيقه في الحوية شمال محافظة الطائف بعدة طعنات بالسكين، إثر خلاف وقع بينهما.

حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث؛ وأجري الكشف الأولي على الجثة، ووجد أنها تعرضت لأكثر من 5 طعنات، فيما ضُبط الجاني تمهيدًا لاستكمال الإجراءات في التحقيق وبحث أسباب الجريمة.

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