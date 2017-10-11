مُضاربة بين شقيقين تنتهي بمقتل أحدهما طعنًا في الطائف

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | كويتي يطعن شرطياً أثناء محاولة إقناعه...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- ألقت الشرطة الكويتية، أمس (الثلاثاء)، القبض على شخص قام بالاعتداء على رجال الأمن خلال
-
فيديو | شابان يوثقان لحظة وفاتهما في حادث مرو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق شابان لحظة تعرضهما لحادث مروري لقيا فيه مصرعهما، حيث انشغلا عن الطريق بالتصوير
-
فيديو | غرق باخرة إيرانية في الكويت وهي في طر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت الجهات المعنية في الكويت عن مباشرتها غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع بالقرب من
-
فيديو | رجل يغامر بحياته وينقذ محطة وقود بالر...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- خاطر رجل بحياته، وأنقذ إحدى محطات الوقود شمال الرياض من كارثة محققة، وذلك بإبعاد