11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وكالة: بناء أول مركز لخدمة وصيانة طائرات روسية الصنع على أراضي المملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت جمعية الشركاء التجاريين للتعاون مع السعودية، أمس (الثلاثاء)، أن روسيا تبحث مع المملكة بناء مركز لخدمة وصيانة آليات الطيران الروسية الصنع على الأراضي السعودية.

وأكّد رئيس الجمعية الروسية أندريه تاراسوف لوكالة “سبوتنيك”، توصل الطرفين لاتفاق مبدئي على التعاون في مجال بناء المركز بعد عدة لقاءات ومشاورات أجرتها الجمعية بين المعنيين في قطاع الأعمال السعودي، وممثلي المصنعين الروس الرائدين.

وأفادت الوكالة الروسية بتوقيع الجمعية مذكرة تعاون مع شركة “تقنية أيروناوتيكس” العامة السعودية، المختصة بشراء وإنتاج وصيانة تقنيات الطائرات والمروحيات لسد احتياجات المملكة، بعد زيارة سابقة لوفد الشركة لمعرض الطيران “ماكس-2017”.

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