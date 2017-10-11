11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كويتي يطعن شرطياً أثناء محاولة إقناعه بإطلاق سراح أسرته

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ألقت الشرطة الكويتية، أمس (الثلاثاء)، القبض على شخص قام بالاعتداء على رجال الأمن خلال مداهمتهم منزله، حيث تداول ناشطون مقطع فيديو له وهو يحتجز أسرته داخل المنزل.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالكويت إصابة المعتدي بحالة هستيرية دفعته لاحتجاز أسرته والاعتداء على رجال الأمن عند مداهمتهم للمنزل، حيث تم القبض عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم، حسب صحيفة “الوطن.

وهاجم المعتدي القوة الأمنية بآلة حادة عند محاولتهم إقناعه بإطلاق سراح عائلته، وتم نقلهم إلى المستشفى، وقامت الشرطة الكويتية بفحصه بعد القبض عليه، حيث تبين أنه من أصحاب السوابق وتعاطي المخدرات.

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