فيديو | كويتي يطعن شرطياً أثناء محاولة إقناعه بإطلاق سراح أسرته

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | أمير الرياض يكرّم سعودي أنقذ محط...بتاريخ
الرياض – واس :- كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في
-
مُضاربة بين شقيقين تنتهي بمقتل أحدهما طعنًا ف...بتاريخ
(أنحاء) – نافعة الحربي :- أقدم شخص على قتل شقيقه في الحوية شمال محافظة الطائف بعدة طعنات بالسكين،
-
ولي العهد لوالد الشهيد السبيعي: “ثأر ابنك عند...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أجرى ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بوالد الشهيد عبدالله
-
فيديو | المنتخب السعودي يخسر في ثاني ودياته...بتاريخ
(أنحاء) – محمد سندي :- تغلب المنتخب الغاني على نظيره السعودي بـ 3 أهداف مقابل لاشيء ضمن معسكر