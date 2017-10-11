11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تتفاعل مع “مسن جزر فرسان” بزيارة ومساعدات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع حالة أحد المسنين في محافظة جزر فرسان‏، ظهر في مقطع فيديو متداول، والذي أظهر معاناته من وضعه الاقتصادي والصحي المتدني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن فرع الوزارة في منطقة جازان تفاعل مع الحالة، حيث زار فريق مكتب الضمان الاجتماعي في جزر فرسان المسنّ، لتقديم المساعدات العاجلة له، ومعرفة احتياجاته ورفع تقرير عن وضعه.

وأضاف أنه تبيّن أن المسنّ يتسلم معاشاً ضمانياً، بالإضافة إلى دعم الغذاء والكهرباء، كما تم توجيه إحدى الجمعيات الخيرية بالمحافظة بسرعة صرف المساعدات اللازمة له.

وأشار أبا الخيل إلى أنه خلال الزيارة، تم أيضًا الاطمئنان على الوضع الصحي للمسن، بالتنسيق مع المشرف على الخدمات الصحية ومدير مستشفى فرسان العام، وسيقوم فرع الوزارة بالمتابعة المستمرة لحالته، كما يتم العمل على إيوائه في دار المسنين.

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