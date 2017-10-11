11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تطالب السعوديين في كاليفورنيا بتوخي الحيطة والحذر إثر الحرائق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، المواطنين السعوديين في ولاية كاليفوريا بتوخي الحيطة، إثر الحرائق التي شهدها أجزاءً من الولاية.

وأوضحت القنصلية في تعميم لها، أنه تم إعلان حالة الطوارئ نتيجة لاندلاع حرائق في مدينة اناهايم في مقاطعة أورانج كاونتي بجنوب ولاية كاليفورنيا، وشمال ولاية كاليفورنيا في أربع مقاطعات محيطة بالحرائق وهي “بيوتي – ليك – ميندوسينو – نيفادا كاليفورنيا”.

وأبانت القنصلية، أنه نظرا لاستمرار الحرائق وما قد تسببه من أضرار على الممتلكات وإخلاء للمنازل وتصاعد الأدخنة الضارة، تأمل من جميع المواطنين المتواجدين في هذه المناطق توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي تصدر من السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام لمتابعة التطورات.

ودعت المواطنين للتواصل معها عند الضرورة على الأرقام 310-279-0243 ، 310-895-6642 ، 310-877-6062 .

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