صور | تكريم سودانيَين أنقذا طفلاً من الموت بعد سقوطه في “بالوعة مجاري” برفحاء

(أنحاء) – متابعات :-
كرّمت المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة رفحاء وافدين سودانيين أنقذا طفلاً من الموت بعد سقوطه في بالوعة للمجاري كانت مفتوحة.
وكان الطفل (9 أعوام) قد مرَّ بجانب مبنى تجاري يخضع للترميم عندما سقط في البالوعة التي كانت غير مغطاة وانهار كذلك جزء منها.
وتمكن الوافدان السودانيان من إنقاذ الطفل وإخراجه من الحفرة، وتلقى الطفل بعد ذلك العلاج في مستشفى رفحاء المركزي.
وكان ذوو الطفل قد قدموا شكرهم للوافدين السودانيين على ما قاما به من عمل نبيل، خصوصاً أن مكان سقوط الطفل كان بعيداً عن الأنظار ويقع خلف محطة بنزين.