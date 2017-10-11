11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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باوزا عقب الخسارة من غانا: “لا أعرف اللاعبين كثيرا.. وسيتم اختيار التشكيلة الأنسب”

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مدرب الأخضر السعودي الأرجنتيني إدغاردو باوزا، أنه سيتم صحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية التي خسرها الأخضر أمام غانا 0/ 3، بأن المعسكر القادم سيكون في أوروبا، وضد منتخبات أقوى، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها المنتخب السعودي بنتيجة 3-صفر في جوهرة جدة.

وقال باوزا عقب المباراة: “لا أعرف اللاعبين كثيرا في هذه اللحظة ومع عودة الدوري سيتم اختيار التشكيلة الأنسب والأمثل بعد دراسات سوف أجريها، ولن يشارك إلا اللاعب المجتهد والذي يستحق أن يمثل بلاده في المحفل العالمي”.

وختم حديثه: “سوف أباشر عملي في الاتحاد السعودي، وسأضع استراتيجية خاصة ستهيئ المنتخب وفق دراسات مع طاقمي”.

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