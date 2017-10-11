فيديو وصور | جماهير البوسنة تحرق ملعب “استونيا”.. بعد فشل التأهل لكأس العالم

(أنحاء) – متابعات :-
عبرت جماهير البوسنة والهرسك عن غضبها الشديد نتيجة فشل منتخب بلادها في التأهل إلى الملحق الأوروبي رغم فوزه على استونيا بعقر داره بهدفين لهدف بحسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر حجم غضب الجماهير بإحراق ملعب استونيا الذي احتضن اللقاء بعد فشل منتخب البوسنة في التأهل للملحق الأوروبي رغم فوزه بالمباراة التي جرت أمس الثلاثاء في ختام التصفيات الأوروبية.
واحتل المنتخب البوسني المركز الثالث بمجموعته بفارق نقطتين عن المنتخب اليوناني صاحب المركز الثاني والذى فاز على جبل طارق برباعية نظيفة.
الجدير بالذكر أن منتخبات روسيا، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وصربيا، بولندا، وانجلترا، واسبانيا، بلجيكا، أيسلندا ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا بعد انتهاء مباريات التصفيات الأوروبية الليلة الماضية.