11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2018 في روسيا

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

فيما يلي قائمة بالدول التي ضمنت التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام القادم في روسيا بعد انتهاء مباريات التصفيات الليلة الماضية:

أوروبا:

روسيا (الدولة المضيفة)

فرنسا

البرتغال

ألمانيا

صربيا

بولندا

انجلترا

اسبانيا

بلجيكا

أيسلندا

أمريكا الجنوبية:

البرازيل

أوروجواي

الأرجنتين

كولومبيا

افريقيا:

نيجيريا

مصر

أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي:

المكسيك

كوستاريكا

بنما

آسيا

إيران

اليابان

كوريا الجنوبية

السعودية

ملحق التصفيات

أوروبا:

سويسرا

ايطاليا

الدنمرك

كرواتيا

السويد

أيرلندا الشمالية

اليونان

أيرلندا

تسحب القرعة يوم 17 أكتوبر وستكون أفضل أربعة فرق في التصنيف العالمي مصنفة أولا، وستقام جولة الذهاب في الفترة من 9-11 نوفمبر والإياب من 12-14 نوفمبر، وسيتأهل الفائز من كل مواجهة إلى كأس العالم.

الملحق العالمي:

نيوزيلندا مع بيرو

استراليا مع هندوراس

ستقام المواجهات من مباراتي ذهاب وعودة في الفترة من 6-14 نوفمبر وسيتأهل الفائز في النتيجة الاجمالية إلى كأس العالم.

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