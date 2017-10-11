11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سويكورب” تطرح وحدات “صندوق سويكورب بوابة مكة” البالغة مليار و353 مليون ريال للاكتتاب العام

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أطلقت شركة سويكورب، صندوق سويكورب بوابة مكة للتطوير العقاري وهو صندوق استثمار عقاري عام، مقفل، متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومعتمد من هيئة السوق المالية السعودية بموجب القرار رقم د/3/5/248/17 وتاريخ 1438/4/26هـ.

ويبلغ حجم الصندوق 1,353 مليون ريال سعودي، ومدته 3 سنوات قابلة للتمديد لفترتين إضافيتين تبلغ مدة كل فترة منهما سنة واحدة. يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في قيمة مبالغ إشتراك المستثمرين فيه على المدى المتوسط من خلال تطوير مخطط استراتيجي في مكة المكرمة و بيعه كقطع أراضي سكنية وتجارية مجهزة، وذلك تماشيا مع النمو السريع والتوقعات الإيجابية التي يشهدها سوق مكة المكرمة العقاري في ظل رؤية المملكة 2030م. تبلغ مساحة المخطط 1.7 مليون متر مربع ويقع كاملا داخل حدود الحرم بمحاذاة مجسم المصحف الشريف.

وتتم إدارة الصندوق من قبل شركة سويكورب، الرائدة في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية على مستوى المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وسيتم تطوير المشروع من خلال شركة بوابة مكة التابعة لشركة البلد الأمين والمملوكة بالكامل للدولة السعودية، علما بأن شركة البلد الأمين هي أحد المساهمين الرئيسيين في الصندوق بمساهمة عينية قدرها 400 مليون ريال.

يتاح الإشتراك في الصندوق للمواطنين السعوديين والشركات وصناديق الإستثمار السعودية من خلال شركة سويكورب أو فروع محددة للبنك العربي الوطني (البنك المستلم). ويبلغ الحد الأدنى للإشتراك 50,000 ريال سعودي من كل مستثمر. من المتوقع أن يكون تاربخ الإقفال في 25/6/1439 هجرية، علما بأنه يجوز لمدير الصندوق إقفال الصندوق قبل هذا التاريخ في حال تم جمع الحد الأدنى لمبالغ الإشتراك المستهدفة.

يذكر أن شركة سويكورب تتولى إدارة عدد من صناديق الاستثمار العقاري الناجحة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر صندوق سويكورب بوابة مكة للتطوير العقاري امتدادًا لتجربة سويكورب العقارية الرائدة في المملكة ويعكس رؤية الشركة الكامنة في بناء وتعزيز العلاقات الناجحة مع العملاء والمستثمرين من خلال توفير أفضل الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

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