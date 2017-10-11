عبر الدائره المغلقة.. “الزاحمي” يضع لقائدات المدارس مرتكزات العمل الإبداعي

(أنحاء) – سعيد العدواني :-
عقد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن ابراهيم الزاحمي اللقاء الأول لهذا العام بقائدات مدارس العرضية الشمالية بمركز التدريب التربوي بنمره حيث بدأ اللقاء بترحيب رئيسة الشؤون التعليمية بالعرضية الشمالية الاستاذه حمده زيدي القرني بمدير التعليم وصحبه الكرام.
ثم تحدث مدير التعليم مبديا شكره لقائدات المدارس على جوده بداية العام الدراسي وماقدم من جهود ثم أستهل الزاحمي اللقاء بعدد من المحاور منطلقا من الأداء الإبداعي المرتكز على النتائج، وكيف يمكن جعل الأداء الإبداعي محققا للنتائج، مستعرضا مع القائدات أبرز التحديات التي تعيق تحقيق ذلك؟ كما تطرق الى الإعلام التربوي وتأثيره على تحسين وتطوير العمل.
واختتم الزاحمي ورشته بالحديث عن الشراكات الفاعلة، وكيف يمكن جعل الشراكات الفاعلة محققه للنتائج، ودعا مدير تعليم القنفذة إلى ضرورة العمل بالمرتكزات والاستفادة منها بما يخدم الطالب.
هذا وقد تخلل اللقاء الذي تم عبر الدائره المغلقة عده نقاشات مع قائدات المدارس، وفِي نهاية البرنامج دشن مدير التعليم مبادرة وفاء لرعاية الطالبات و تكريم بنات شهداء الواجب والمعلمين المتوفين بالقطاع، والذي قدم من منسوبات مكتب التعليم بالعرضية الشمالية.
وقدم مدير التعليم شكره لمنسوبات المكتب واشاد بما يقدم من عطاء مميز متمنيا لهن التوفيق، عقب ذلك تحدث رئيس وحدة التوعية الفكرية الأستاذ أحمد الجعفري عن برنامج حصانة وعن أهميته في تعزيز الأمن الفكري واستعرض ببعض المهددات الفكرية، وفي نهاية البرنامج تحدثت رئيسة الإشراف التربوي الاستاذة شقراء عطيف عن عدد من توصيات أقسام الإدارة، الجدير بالذكر أن اللقاء قد شهد حضور ٣٩ قائدة تربوية.