11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر: “بازوا” طلب 8 وديات خارجية استعداداً لخوض منافسات كأس العالم

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف مصدر مسؤول بإدارة المنتخب السعودي، أن رئيس الجهاز الفني الأرجنتيني باوزا طلب أن يجري المنتخب 8 مباريات ودية، استعداداً لخوض منافسات مونديال العالم عام 2018، بعد تأهله للنهائيات.

وأوضح المصدر، أن باوزا اشترط أن تتضمن المباريات لقاءات ضد 3 من منتخبات الصف الأول في أوروبا، ومباراتين مع منتخبين من أمريكا الجنوبية، وثلاثة ضد منتخبات إفريقية، وفي حال وقوع المنتخب ضمن مجموعة منتخبات أمريكا الشمالية سيسعى المنتخب للعب مباريات ودية مع فرق من أمريكا الشمالية.

يذكر أن المنتخب السعودي أنهى معسكره الاستعدادي في مدينة جدة بالفوز وديا برباعية على المنتخب الجامايكي، وكان قبله قد خسر أمام غانا بثلاثية، وذلك تحت إشراف باوزا، ويتوقع أن يبدأ معسكرا في أوروبا كي يتعود لاعبوه على الأجواء هناك.

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