11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ماليزيا تنشر أول مقطع للحظات الأخيرة لشقيق زعيم كوريا الشمالية بعد اغتياله

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نشرت السلطات في ماليزيا  مقطع فيديو وثق اللحظات الأخيرة من حياة كيم جونغ نام؛ الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، الذي اغتيل شهر فبراير الماضي.

وأوضح مقطع الفيديو الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة بمطار كوالمبور، كيم وهو يرقد على إحدى الحاملات، ويحيطه عدد من المسعفين الذين يحاولون إنقاذه، تمهيدا لنقله للمستشفى، بعد أن تعرض للحقن بجرعة من غاز الأعصاب، لكن دون جدوى.

وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت في فبراير الماضي أن كيم جونغ نام لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 20 دقيقة من تعرضه للجرعة السامة.

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