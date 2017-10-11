11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»القوات البرية الملكية تشارك في تمرين «الصمصام 6» بباكستان
﻿

القوات البرية الملكية تشارك في تمرين «الصمصام 6» بباكستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تشارك القوات البرية الملكية السعودية خلال الأيام المقبلة في التمرين المشترك الصمصام 6 مع القوات البرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويشارك في التمرين عددٌ من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديث في بيئات مختلفة ومن أهداف هذا التمرين تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق