11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد علي السبر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد النقيب علي بن أحمد السبر الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي .

وكان نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض .

كما أدى الصلاة مع الأمير محمد الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وعدد من كبار الضباط بالقوات البرية .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن ، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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