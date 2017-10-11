11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة: بورما تستهدف طرد “الروهنجيا” من أرضهم “نهائيًا”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حملة القمع “المنهجية” ضد مسلمي الروهينجا كانت بهدف طرد هذه الأقلية بشكل نهائي من ولاية راخين في غرب بورما.

وجاء في تحقيق للأمم المتحدة بعد لقاء عشرات اللاجئين الذين فروا إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس أن “الهجمات الوحشية ضد الروهينجا في القسم الشمالي من ولاية راخين كانت على قدر من التنظيم والتنسيق والمنهجية وبنية لا تقتصر على حمل السكان على الرحيل عن بورما بل أيضاً لمنعهم من العودة”.

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