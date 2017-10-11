11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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كيفية استرجاع ملف «Word» محذوف

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

في الكثير من الأحيان قد تفقد ملفاً قمت بحفظه على برنامج “Word”، وقد يكون تم حذفه عن طريق الخطأ، لذا هناك طريقة تُمكنك من استرجاع الملفات حتى إذا كان تم حذفها.

خطوات الاسترجاع:

1- قم بفتح ملف مايكروسوفت Word فارغ واضغط على قائمة ملف file.

2- قم بالضغط على خيار Options في أسفل القائمة واختر Save من على اليسار save.

3- قم بالبحث عن مسار ملف لمعرفة أين يتم حفظ الملفات ذاتية الحفظ، عند إيجادها قم بحفظ المسار path.

4- قم بفتح مدير الملفات File Explorer ولصق مسار الملف الذي قمت بنسخه ثم أضغط على enter للذهاب إليه paste.

5- ستجد آخر الملفات التي كنت تعمل عليها، قم بفتح الملف الذي ترغب open.

6- قم بالضغط على الزر الأيمن على امتداد الملف واختر فتح بـ”Open with.right-click”.

7- قم باختيار Word واضغط موافق Ok open-word.

ولكن هذه الطريقة لا تصلح في كل الحالات دائماً، وقد يكون عليك البحث عن برنامج لاستعادة البيانات أو شخص متخصص من أجل مساعدتك.

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