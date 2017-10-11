11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 21 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جَلْد علني لشاب أمام مجمع كليات البنات في حائل.. ابتزّ مجموعة فتيات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت سجون منطقة حائل، اليوم (الأربعاء)، حكم الجلد في حق شاب ثلاثيني ابتز مجموعة من الفتيات عن طريق الجوال وبرامج التواصل الاجتماعي، أمام مجمع كليات البنات بمدينة حائل، بغرض القيام معهن بمخالفات شرعية.

وقضت إحدى محاكم المنطقة بعد ثبوت التهم بحق الشاب، بسجنه لمدة 4 سنوات وتغريمه 10 آلاف ريال، وجلده 60 جلدة، لابتزازه الفتيات بصور ومعلومات تحصل عليها من أحد أصدقائه.

كما كشفت التحقيقات ارتكاب الشاب خلوة محرمة مع فتاة أجنبية، والعثور على صور “غير أخلاقية” في جهازه الجوال.

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