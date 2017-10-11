ذاك اليتيم يقدم دورة في السعادة

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بك تزهو وتتشرف الدكتوراه يا خادم الحرمين الشر...بتاريخ
تشرف معهد موسكو للعلاقات الدولية بمنح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – شهادة
-
طلاء .. الهواءبتاريخ
من أكبر معطلات الابداع وتوقف الانتاجية ؛ الانشغال بآراء الأخرين وتقييم تجربتنا الحياتية بناءً عليها فيصبح همنا الأوحد
-
“مسك آرت” تنطلق بقوافلها حاملة الفن السعودي ع...بتاريخ
استلهاماً من الماضي العريق للجزيرة العربية وبوحيٍ من التاريخ القديم الأثيل حين كانت قوافل البخور والبهارات تنطلق من
-
من يحرِّر مصطلح «الإرهاب»؟!...بتاريخ
ما هو الإرهاب، ومن هو الذي يستحق أن يطلق عليه لقب إرهابي، وهل يتعامل الساسة والإعلاميون الغربيون وفق