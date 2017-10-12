11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التدريب التقني والمهني” تعلن عن وظائف شاغرة للبنات في 6 مناطق بالمملكة
﻿

“التدريب التقني والمهني” تعلن عن وظائف شاغرة للبنات في 6 مناطق بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أمس (الأربعاء)، توفر عدة وظائف إدارية وفنية للبنات، في 6 مناطق بالمملكة.

وتوفر المؤسسة وظائف: أمين صندوق، محاسب مساعد، أمينة مستودع، سكرتير، فني أجهزة حاسب أو شبكة، لتغطية مناطق: محايل، عسير، الزلفي، الأفلاج، بيشة، جازان.

كما أكدت بدء التقديم على تلك الوظائف ابتداءً من يوم 25/ 1 /1439 حتى يوم 29/ 1 /1439هـ عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.tvtc.gov.sa)، على أن يقدم الراغب في شغل الوظيفة بالمسمى المطابق لها من واقع المؤهل والخبرات.

ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة تقديم ما يثبت قيد المتقدم بالمنطقة ذات الحاجة للوظيفة، على أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري، إضافةً إلى طباعة الرقم الذي يظهر آلياً بعد عملية التسجيل بالموقع لإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق