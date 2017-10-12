أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التدريب التقني والمهني” تعلن عن وظائف شاغرة للبنات في 6 مناطق بالمملكة
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