أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»مواطن يحتفظ بمقتنيات عائلته على مدار عقود من الزمن في متحف خاص | فيديو
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