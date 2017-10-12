11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مواطن يحتفظ بمقتنيات عائلته على مدار عقود من الزمن في متحف خاص | فيديو
﻿

مواطن يحتفظ بمقتنيات عائلته على مدار عقود من الزمن في متحف خاص | فيديو

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

استطاع عميد متقاعد أن يحافظ على مقتنيات عائلته على مدار عقود من الزمن، حتى أقام منها متحفاً خاصاً داخل منزله.

ويتميز متحف العميد المتقاعد مشوح المشوح بأن جميع القطع الأثرية الموجودة فيه من تراث العائلة ومن مقتنيات أسلافه، سوى بعض القطع التي أهداها له أصدقاؤه ومعارفه.

ويؤكد المشوح أنه لم يشترِ أي قطعة أثرية، حيث إن المتحف مكون من الأواني التي كانت عائلته تستخدمها في الطهو، وعدد من المقتنيات الأخرى المتصلة بالحياة في القرى قبل عشرات السنين.

ومن أثمن مقتنيات متحف المشوح مصحف مخطوط بيد جدته، حيث تمكن من الحفاظ عليه في صورة جيدة وحمايته من التلف، كما يحتوي المتحف على بعض المقتنيات الغريبة، منها كمية كبيرة من الجراد كانت حصيلة موسم صيد قبل نحو 20 عاماً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق