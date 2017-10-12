11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تركي الفيصل يروي قصة “الدش البارد” الذي تلقاه من والده الملك فيصل

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

US-SAUDI-TURKI AL FAISAL

(أنحاء) – متابعات :-

روى رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، خلال مشاركته ببرنامج “مجلس الشباب” على محطةMBC الفضائية، تفاصيل قصة عائلية جمعت بينه وبين والده الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكد الأمير تركي من خلال القصة، حرص والده على التعليم؛ حيث باغته بـ”دش بارد”، كناية عن التقريع واللوم، حينما اكتشف تغيبه عن المدرسة بعد قضائه والعائلة الإجازة الأسبوعية المعتادة.

وتذكّر تركي الفيصل الموقف بشوقٍ جارفٍ إلى صباه في كنف الوالد؛ حيث اعتاد الملك فيصل إرسال بنيه يومي الخميس والجمعة لمكة أو الطائف أو جدة لقضاء الإجازة.

وحكى الأمير تركي عن تقاعسه عصر يوم من أيام الجمعة حينما كانوا يستعدون للعودة إلى الطائف وامتنع عن ركوب السيارة وبات في جدة، حيث فوجئ به الوالد وقد تغيب عن المدرسة، فباغته بـ”دش بارد”.

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