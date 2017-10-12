11 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لعبة تفحيط داخل مدرسة بالدمام وسط تشجيع التلاميذ تثير جدلاً

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أثار مقطع فيديو التُقط داخل مدرسة في الدمام جدلا بعد أن كشف عن سيارة لعبة، تتحرك بالتحكم عن بعد، وتقوم بحركات “تفحيط”، وأثارت حماس التلاميذ وتشجيعهم.

وأظهر المقطع التلاميذ وقد تجمعوا في صالة وسط المدرسة في الوقت المخصص لساعة النشاط، فيما أمسك أحد المعلمين بجهاز “ريموت كنترول”، وأخذ يحرك السيارة به، لتقوم بحركات السرعة والدوران، ما يشبه التصرفات التي يقوم بها المفحطون، وسط تصفيق وإثارة كبيرة من التلاميذ الذين أعجبتهم اللعبة.

وأثار المقطع جدلا بين مشاهديه، حيث رأى بعضهم أن ما حدث قد يؤصّل هذا السلوك لدى التلاميذ، فيعملون على تقليده، وأنه كان على المدرسة أن تعمل على التنفير منه، بدلا من التشجيع عليه، ورأى آخرون أن ما يعيب ما حدث فقط هو أن الفئة العمرية للتلاميذ لا تناسب ذلك السلوك، فيما دعا آخرون إلى عدم إثقال الفعل بما هو أكثر مما فيه، وهو مجرد المتعة.

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