12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النقل العام”: إصدار تراخيص للسعوديات بالعمل في سيارات الأجرة ونقل المعلمات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله بن صايل، إن الهيئة ستصدر تراخيص للنساء بالعمل في أنشطة معينة بمجالي النقل والأجرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التوجه الجديد سيكون مرناً وفقاً لما يحتاجه السوق.

وبيّن “بن صايل” أن الهيئة ستقصر التراخيص في البداية للسيدات على العمل في سيارات الأجرة العائلية ونقل المعلمات.

 كما أوضح أنه سيتم قصر العمل في تلك النشاطات على السيدات السعوديات فقط، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تصدر قراراتها تماشياً مع الأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بالقيادة، حسب “عين اليوم”.

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