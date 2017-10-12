12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»النجم البرازيلي ربرتو كارلوس يوجه نصائحه للمنتخب السعودي من منصة STC
﻿

النجم البرازيلي ربرتو كارلوس يوجه نصائحه للمنتخب السعودي من منصة STC

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – دبي : ــ

شهد جناح شركة الاتصالات السعودية STC في جيتكس دبي 2017 حراكاً رياضيا عالميا بحضور نجم فريق ريال مدريد والمنتخب البرازيلي السابق ربرتو كارلوس، والذي كان محط أنظار الزوار من مختلف الفئات والجنسيات الزائرة للمعرض، وحرص نسبة كبيرة منهم على التقاط الصور التذكارية معه.

وتحدث النجم البرازيلي ربرتو لحسابات STC على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعجب بالتقدم التقني الذي أبرزته الشركة من خلال جناحها الواسع في جيتكس، كما قدم نصائح لمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي تأهل مؤخرا لكأس العالم 2018م،مشدداً على أهمية التحضير الجيد والقوي لهذه البطولة الكبرى التي هي حلم كل لاعبي العالم، وأمتدح بيئة الرياضة السعودية، التي اشتهر فيها العشرات من لاعبي البرازيل ومدربيها.

يذكر أن جناح STC في جيتكس دبي قد عرض كأس أبطال أوروبا الذي حصل عليه مؤخراً الشريك الاستراتيجي للشركة ريال مدريد، وكذلك كأس الدوري الأوربي الأخير الذي حصل عليه الشريك الاستراتيجي الثاني للشركة مانشستر يوناتيد.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق