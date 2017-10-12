12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السفارة السعودية بالقاهرة تتدخل لإنهاء معاناة وافد مصري تعرّضت ابنته لغيبوبة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تدخلت السفارة السعودية بالقاهرة لإنهاء معاناة وافد مصري يقيم في المملكة بعدما تعرضت ابنته لعارض صحي خطير تسبب في دخولها بغيبوبة.

وأثمرت جهود السفارة السعودية عن نقل الفتاة إلى مصر، حيث وفرت لها وزارة شؤون المصريين بعد وصولها عربة إسعاف وسريراً في وحدة العناية الفائقة في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة.

وكان السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان قد تلقى طلباً قدمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للسفارة بشأن حالة الفتاة، وتولى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة في المملكة لإخلاء الفتاة طبياً.

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