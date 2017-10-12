بعد توقف دام 25 سنة.. “طيران ناس” يعلن إطلاق رحلاته إلى العراق

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
النجم البرازيلي ربرتو كارلوس يوجه نصائحه للمن...بتاريخ
(أنحاء) – دبي : ــ شهد جناح شركة الاتصالات السعودية STC في جيتكس دبي 2017 حراكاً رياضيا عالميا
-
STC توقع اتفاقية تشفير البيانات السحابية مع ش...بتاريخ
(أنحاء) – دبي : ــ أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، ممثلة بوحدة قطاع الأعمال، عن توقيعها لاتفاقية لتوفير
-
السفير البشر : نفخر بشبابنا السعودي وشركاتنا ...بتاريخ
(أنحاء) – دبي : ــ نوه سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد بن عبدالرحمن
-
في جيتكس دبي 2017.. STC توقع اتفاقيات ثنائية ...بتاريخ
(أنحاء) – دبي : ــ وقعت شركة الاتصالات السعودية STC مع عدد من الشركات العالمية على هامش مشاركتها