12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بعد توقف دام 25 سنة.. “طيران ناس” يعلن إطلاق رحلاته إلى العراق
﻿

بعد توقف دام 25 سنة.. “طيران ناس” يعلن إطلاق رحلاته إلى العراق

بتاريخ الشركات | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن طيران ناس اليوم الأربعاء أنه سيطلق رحلات جديدة إلى الجمهورية العراقية، ليكون أول ناقل جوي سعودي يبدأ رحلاته إلى العراق ، بعد أكثر من 25 عامًا من توقف الرحلات بين البلدين الشقيقين. وستبدأ الرحلات من المطارات الرئيسية بالمملكة إلى عدد من المدن العراقية خلال الأسابيع القادمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس بندر المهنا أن “هذه لحظة تاريخية لنا في طيران ناس كوننا أول طيران سعودي يهبط على أرض العراق الشقيق بعد هذا الانقطاع الطويل، ونتطلّع إلى تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين”.

وأكد طيران ناس بأن التذاكر ستتوفر للبيع على الموقع الإلكتروني flynas.com وتطبيقات الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وبذلك تكون الوجهات العراقية هي الإضافة الجديدة لشبكة طيران ناس، بعد الإعلان عن بدء الرحلات إلى بيروت ابتداءً من 1 نوفمبر عبر أربع رحلات أسبوعية، ليبرهن طيران ناس أنه مستمر في التوسع والوصول لوجهات أكثر في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أنّ طيران ناس قد وقّع مؤخرًا اتفاقية لشراء 120 طائرة جديدة من طراز A320neo مع شركة أيرباص، بقيمة إجمالية قدرها 8.6 مليار دولار.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق