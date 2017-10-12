12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: القتل تعزيراً بحق “فلسطيني وسعودي”.. أدينا بالمشاركة في تلقي كمية كبيرة من “الإمفيتامين”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيراً في محافظة القريات بمنطقة الجوف بحق جانيين أدينا بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض على كل من 1 / محمد جمعه أحمد عنبر ( فلسطيني الجنسية ) ، 2 / فلحان بن محمد فلحان السبيعي ( سعودي الجنسية ) عند قيامهما بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر امر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين اليوم في محافظة القريات بمنطقة الجوف .

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