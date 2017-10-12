12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إصابة 4 عمال إثر حريق في حقل برقان النفطي بالكويت

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للمالية والإدارية بالوكالة أن حريقاً وقع في تمام الساعة السادسة وخمسين دقيقة من مساء أمس الأربعاء في أحد مواقع العمل بحقل برقان.

وقال مناحي العنزي في بيان نشرته (نفط الكويت) على حسابها الرسمي في موقع (تويتر) إن الحادث نتج عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على الموقع بحروق إصابة أحدهم من الدرجة الثانية وجار حاليا علاج المصابين في مستشفى الأحمدي.

وأضاف العنزي أن الفرق المعنية من شركة نفط الكويت حضرت فورا إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق في حينه والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة.

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