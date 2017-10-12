12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التحالف” يدمر منصة الصواريخ التي أطلقت صاروخ باتجاه مدرسة في جازان

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير منصة إطلاق صواريخ لميليشيات الحوثي الانقلابية، بالقرب من الحدود السعودية.

وأوضح التحالف أن المنصة التي تم تدميرها، هي التي استخدمت لإطلاق صاروخ “أرض- أرض” باتجاه مدرسة بمحافظة صامطة بمنطقة جازان.

وكانت الميليشيات قد أطلقت صاروخ “أرض أرض” على إحدى المدارس في قرية الجرادية التابعة لمحافظة صامطة يوم الإثنين الماضي، الأمر الذي تسبب في تهدم بعض أجزاء المدرسة وتضرر بعض الممتلكات الخاصة للمواطنين.

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