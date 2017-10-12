12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حرس الحدود يوضح حقيقة حرمان اللائحة البحرية للمرأة من الخروج في رحلة بحرية برفقة أبنائها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي لحرس الحدود ما ورد في التقرير الصحفي المنسوب لرئيس لجنة سياحة وترفيه غرفة جدة، الذي تداولته بعض وسائل الإعلام يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ١/ ١٤٣٩هـ، وذكر فيه أن اللائحة البحرية لحرس الحدود التي يجري العمل بها حاليًا أصدرها حرس الحدود منذ ٢٩ عامًا، مبينًا أن ذلك غير دقيق؛ إذ قامت المديرية العامة لحرس الحدود بإجراء تحديث للوائح بعد صدورها مرات عدة، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والأوامر السامية الكريمة، كلما صدرت تعديلات تستوجب تعديل مواد بتلك اللوائح.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ما نُشر بسياق التقرير من أن اللائحة تحرِّم على المرأة الخروج في أي رحلة بحرية برفقة أبنائها مخالف للحقيقة تمامًا، لافتاً إلى أنه صدرت تعليمات لاحقًا لجميع المناطق البحرية، وبُلِّغت بها جميع المراسي بناء على الأوامر السامية بشأن عدم المطالبة بموافقة أو مرافقة ولي الأمر أو المحرم للنساء، وقد تم تطبيقه بجميع المراسي، وتعلم لجنة سياحة جدة بأن ذلك مطبَّق، وهذا يثير الاستغراب.

وأكد المتحدث الرسمي أن حرس الحدود في المملكة العربية السعودية يسعى دومًا لتقديم التسهيلات والمساعدة للفئات العمرية كافة، ومن الجنسين من مرتادي البحر وهواة الصيد والغوص، بعد تطبيق لوائح السلامة، وكذلك دعم المستثمرين، وأن هذا يتم بتعاون وتنسيق تام مع مختلف الجهات المعنية؛ لما فيه دعم للاستثمار والسياحة البحرية، ويحقق أمن الوطن.

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