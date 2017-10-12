12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | بكاء مستثمر قطري في حوار تليفزيوني بعد “انهيار” بورصة الدوحة

بتاريخ أنحاء العالم ،اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف حديث لأحد كبار المستثمرين في البورصة القطرية وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة جابر بن هجاج الشهواني الذي أجهش بالبكاء، انهيار البورصة القطرية وهروب المستثمرين وحجم الضرر الذي يمر به اقتصاد الدوحة.

وعند سؤاله عن تقييمه للوضع الاقتصادي في قطر بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الرباعية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، تناقض الشهواني عند ذكر توقعاته لنتائج الشركات القطرية للربع الثالث، معبراً عن تفاؤله بالنتائج الجيدة، و”المفاجأة” الإيجابية التي ستحملها أرباح الشركات المدرجة، قبل أن يعكس كلامه، مبرزا امتعاضه بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية.

وتتسابق صناديق الاستثمار الأجنبية على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، بحسب ما أوردت العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لوكالة “رويترز” قال إن حالة من القلق تسود السوق القطرية في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك والتي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.

وأضاف الشهواني “أتمنى من المستثمرين أن يشعروا بقطر”، وجاءت كلماته ممزوجة بدموعه وبوجه شاحب، وكانت كفيلة بكشف المستور والتأكيد على انهيار البورصة القطرية وهروب المستثمرين وحجم الضرر الذي يمر به اقتصاد الدوحة الذي أقل ما يمكن وصفه بـ”الكارثي”.

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