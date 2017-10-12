5 أطعمة لا ينبغي غسلها أبداً قبل طهيها.. تعرف عليها

(أنحاء) – وكالات :-
أوصى خبراء تغذية بعدم غسل بعض الأطعمة بالماء قبل طهيها أو تقديمها على الطعام، خشية تفاقم البكتيريا.
وأكد الخبراء وفقا لموقع “برايت سايد”، أن هناك 5 أطعمة لا يجب غسلها، لافتين إلى أنه لا يجب مثلا غسل البيض قبل سلقه، لكونه به مادة تمنع انتشار البكتيريا وبغسلها فإنه يتم إزالتها، الأمر الذي يتسبب في تكاثر البكتيريا وانتشارها.
وأوضح الخبراء أن غسل الدجاج يعد خطأ صحي، لأنه يجعل البكتيريا المتواجدة عليه لا سيما “السالمونيللا” تنتشر في كافة أرجاء المطبخ، ولذلك يجب طبخه مباشرة والنار كفيلة بقتل كل البكتريا، لافتين إلى ضرورة غلي الدجاج ورمي المياه المغلية، ومن ثم وضعه مرة أخرى في ماء جديد وطبخه.
وقياسا على الدجاج لا ينبغي أيضا غسل اللحوم، كما لا يجب غسل الباستا لأنه يفقدها القدرة على امتصاص “المرق، وأيضا لا يصح نقع الفطر طويلاً في الماء، رغم احتوائه على نسبة تراب عاليه، إنما يفضل غسله سريعاً بالماء ومن ثم تنشيفه حتى لا يفسد سريعا.