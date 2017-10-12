12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | كل ما تريد معرفته عن جهاز “المكتب الذكي” الجديد للأحوال المدنية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قدمت الأحوال المدنية في جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة الـ37 لمعرض “جايتكس دبي” الذي يقام خلال الفترة 8 – 12 أكتوبر الجاري، مفهوما جديدا لإتمام إجراءات الهوية الوطنية للمواطنين دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال.

حيث سيتمكن المواطن من استلام الهوية الوطنية عبر المكتب الذكي، وهو جهاز خدمة ذاتي، في المرحلة الأولى من التنفيذ والتدشين، ويهدف الجهاز الجديد إلى تقديم الخدمات للمواطن دون الحاجة إلى التفاعل البشري، بالإضافة إلى ذلك إتاحة إمكانية تواصل المواطن عبر الجهاز بالموظفين المختصين خارج أوقات عمل الدوام الرسمي.

كما أن المكتب الذكي في مرحلته الأولية يقوم بتسليم المواطن بطاقته الشخصية بعد التأكد من هوية صاحبها، عبر التحقق من الخصائص الحيوية “البصمة”، وكذلك ماسح قزحية العين والتصوير للتأكد من هويته.

وعلى المواطن تحديد موقع الاستلام الهوية الوطنية من الفرع حتى يستطيع استلام بطاقته منها عبر المكتب الذكي حتى لو كان خارج اوقات الدوام الرسمي.

 وسيسمح النظام مستقبلا بالعديد من الخدمات الأخرى، كإصدار بطاقات كرت العائلة وتحديثها والتبليغ عن حالات الولادة وغيرها من الخدمات التي يمكن اتمامها من خلال المكاتب الرسمية للادارة.

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