أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصادر: المليشيات الحوثية تكثف تحركاتها بين قبائل طوق صنعاء للحد من نفوذ المخلوع صالح
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | بكاء مستثمر قطري في حوار تليفزيوني بع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف حديث لأحد كبار المستثمرين في البورصة القطرية وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة
-
“التحالف” يدمر منصة الصواريخ التي أطلقت صاروخ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير منصة إطلاق صواريخ لميليشيات
-
صور | وقفة احتجاجية في العاصمة الباكستانية ضد...بتاريخ
إسلام آباد – واس :- شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها النشطاء والمحامون والمثقفون
-
الأمم المتحدة: بورما تستهدف طرد “الروهنجيا” م...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حملة القمع “المنهجية” ضد مسلمي الروهينجا كانت بهدف