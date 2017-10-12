صور | اختتام فعاليات تمرين “كاسح 1” بين القوات السعودية والباكستانية

الرياض – واس :-
اختتمت اليوم فعاليات تمرين ” كاسح1″ الذي نفذ بالمنطقة الشمالية الغربية بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها في الجيش الباكستاني ، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، وقائد سلاح المهندسين في الجيش الباكستاني محمد اجمل ، وقائد سلاح المهندسين السعودي اللواء الركن سنيد ظاهر المزيني .
وأكد قائد التمرين من الجانب السعودي العميد الركن عبدالله مناع العمري أن تمرين كاسح1 نفذ لتعزيز كفاء سلاح المهندسين في الحرب غير النظامية لدى الجانبين وتوحيد المفاهيم والعمليات القتالية التي تأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون العسكري المتبادل بين القوات السعودية والجيش الباكستاني ، مضيفاً أن التمرين ركز على إكساب القادة القدرات والمهارات على إسناد العمليات هندسيا في البيئة الصحراوية والجبلية على جميع المستويات .
كما نفذت الوحدات المشاركة في التمرين نماذج تدريبية اشتملت على التعامل مع الذخائر الغير متفجرة والتدريب على العبوات المبتكرة والاشراك الخداعية والتعامل مع الالغام وازالتها والاستطلاع الهندسي وتطهير الطرق والمواقع .
من جانبه عبر قائد سلاح المهندسين في الجيش الباكستاني عن فخره في المشاركة في تمرين المهندسين كاسح 1 , وقال: إن المملكة العربية السعودية هي وطننا الثاني ونعتبر السعوديين أشقاء وأكثر من ذلك ، مشيراً إلى أن الجيش الباكستاني خطى خطوات ناجحة في مكافحة الارهاب ، مؤكداً أن هذا التمرين شكل منصة لتبادل الخبرات بين الجانبين وحقق نتائج باهرة ، مقدماً شكره للقوات البرية الملكية السعودية ومنسوبيها على كل الدعم والإسناد الذي قدموه وعلى الحفاوة وكرم الاستقبال وما وفر لقواتنا المشاركة في هذا التمرين في إطار التعاون العسكري بين الجيشين على كافة المستويات .
وفي ختام التمرين أكد قائد المنطقة الشمالية الغربية عمق العلاقات التي تربط المملكة مع جمهورية باكستان الاسلامية والذي يجمعهما العقيدة والدين والاخوة في الاسلام وحماية المقدسات ، وقال أن هذا الهدف الذي نقاتل من اجله ، مشيراً إلى ان هذا التمرين تم التخطيط الجيد له ونفذ خلال الاسبوعين الماضيين ،مؤكد أن سلاح المهندسين في القوات المسلحة يحقق إنجازات وبطولات على حدود بلانا ويأتي تنفيذ هذا التمرين لتكامل الخبرات بين الجيشين السعودي والباكستاني .