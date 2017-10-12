12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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برعاية وزير الصحة.. الشؤون الصحية بجدة تطلق جائزة “القدوة الصحية 2017”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

برعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة  تطلق الشؤون الصحية بمحافظة بجدة ممثلة في مستشفى الملك فهد العام  “جائزة القدوة الصحية 2017 “.

أعلن ذلك مدير عام  مستشفى الملك فهد الدكتور عبدالرحمن بن رشيد بخش  “مدير عام الجائزة”، والذي أكد أن الجائزة تأتي في إطار مـبادرات وزارة الصحة الرامية لتحفيز المثابرة في القطاع الصحي الحكومي والمساهمة في الارتقاء بجودة الأداء في مجال الرعاية الصحية. 

وأضاف الدكتور عبدالرحمن أن الجائزة تهدف إلى خلق بيئة تنافسيه وإبداعيه تحفز تطوير العمل الصحي والبرامج الصحية و تكريم العاملين في القطاع الصحي لإنجازاتهم الإبداعية في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة ومستوى جودة العمل بالمؤسسات الصحية الحكومية.

كما أكد أنها تسعي إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية والنتائج الايجابية التي من شأنها  تجسيد رؤية 2030 في المساهمة في توجه الوزارة بإنشاء نظام صحي ينحو باتجاه التميّز من خلال التحسين المستمر للأداء وتقدير اصحاب الهمم العالية.

وبين بخش أن الجائزة تسعى إلى دعم الابتكار في المجال الصحي  بما يتماشى واحتياجات المجتمع، إضافة إلى تكريم الجهود الداعمة لتطوير والارتقاء بالصحة، وأيضا الكوادر البشرية المتميزة في المجالات الصحية كافة وبدعم كبير من وزير الصحة ومن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي.

وأشار الدكتور بخش إلى أن الارتقاء بمستوى الكفاءة العلمية والجودة في الأداء لجميع المهنيين الصحيين هو من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الصحة والتي تؤكد بأن طرح مثل هذه الجائزة هو تقدير وتبني الأفكار والإنجازات الكبيرة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.”

و استعرض بخش فئات الجائزة والتي تمثل مختلف الكادر الطبي والإداري في المجال الصحي قائلا: “ستكون الجائزة عبارة عن فئات تتيح كل فئة طبية أن تتنافس للحصول على جائزة القدوة في نفس المجال بحيث يكون هناك جائزة لأفضل طبيب وكذلك جائزة لمن يعملون في المجال التمريضي وهكذا  دون إغفال الجانب الإداري أيضا.

وأكد أن الجائزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة في محافظة جدة من خلال تكريم المبدعين والمتميزين في قطاع الرعاية الصحية، لذا نشجع كافة المستشفيات في المحافظة على المشاركة وتقديم ترشيحاتها في كافة الفئات، علما بأنه تم تشكيل لجنة تحكيم لاختيار الفائز في كل مسار هم نخبة من خيرة من عمل أومازال يعمل  فى المجال الصحي  ومن لديهم الخبرات الكافيه لاختيار المبدعين الذين يستحقون الجائزة .

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