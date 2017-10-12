12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عواد العواد يبحث مع وزير الإعلام السوداني تعزيز العلاقات الإعلامية بيد البلدين لخدمة القضايا المشتركة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

ناقش وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد هذا اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال عثمان، تعزيز العلاقة الإعلامية بين البلدين وتطوير مجالاتها لخدمة القضايا المشتركة.

 وقد كانت محادثات بناءة ومثمرة تركزت على تقوية العلاقات الإعلامية الثنائية ودعم جوانب التواصل من خلال وسائل التقنية والوسائل الحديثة للنشر الإعلامي بين البلدين.

وقال الدكتور عواد العواد في تصريح بعد اللقاء: «إن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين حفظهما الله حريصان كل الحرص على متانة العلاقات مع السودان وعلى كل ما من شأنه تحقيق رفاهية الشعب السوداني وازدهاره».

وأضاف: «إن الجهود التي بذلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  عبدالعزيز تكللت بالنجاح -ولله الحمد- لدعم رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان».

وهنأ وزير الثقافة والإعلام -في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- بعد لقائه مع وزير الاعلام السوداني برفع العقوبات عن السودان، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.

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