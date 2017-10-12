12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المرور” يتوعد بإجراءات رادعة بحق أي امرأة تقود سيارة قبل الموعد الرسمي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان عن 3 خيارات سيتم اتخاذها عند ضبط امرأة تقود سيارة قبل الفترة المقررة للسماح لقيادة النساء بالمملكة والمقررة في شهر شوال المقبل.

وأوضح الربيعان أن المرأة التى سيتم ضبطها تقود مركبة حتى وإن امتلكت رخصة قيادة دولية أو رخصة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تعد مخالفة للأنظمة والتعليمات، ويقع عليها مخالفة قيادة مركبة دون حمل رخصة وهذا إجراء أولي.

وأشار إلى إمكانية سحب المركبة أيضا وإيداعها الحجز، وكذلك استدعاء ولي أمر قائدة السيارة، مشددا على أن الإدارة لن تتساهل مع من توثق مخالفتها بالفيديو وتبثها، حسب صحيفة “المدينة”.

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