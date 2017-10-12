12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“الزكاة والدخل” تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على الرواتب
﻿

“الزكاة والدخل” تكشف حقيقة فرض ضريبة قيمة مضافة على الرواتب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكد الحساب الرسمي لـ(ضريبة القيمة المضافة) التابع للهيئة العامة للزكاة والدخل في (تويتر)، أنه لا صحة لما تم تداوله حول وجود ضريبة قيمة مضافة على الرواتب، مشدداً على أن الضريبة تحسب على السلع والخدمات فقط.

وقال عبر تغريدته مساء اليوم الخميس “ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة لا تفرض على الرواتب بل على السلع والخدمات”.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وسيتم البدء في تطبيقها من 1 يناير 2018.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق