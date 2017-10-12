12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 22 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مسلحون يعترضون موكب رئيس الوزراء اليمني.. ويمنعونه من الوصول لمديرية الصبيحة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

ذكر نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني عبدربه المحولي، أن مسلحين اعترضوا موكب رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في محافظة لحج جنوب اليمن، ومنعوه من الوصول إلى مديرية الصبيحة لحضور حفل افتتاح كلية للمجتمع هناك.

وقال المحولي في تصريح له اليوم (الخميس) إن مجموعة قليلة من مدفوعي الأجر هم من قاموا بهذا العمل وهدفهم تعطيل المشاريع الخدمية في المنطقة.

وأضاف أن رئيس الوزراء تجنب الدخول في صدام مع المسلحين وآثر العودة، مستكملاً برنامج زيارته الميدانية للمديرية وزيارته للواء الثالث حزم.

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