12 أكتوبر 2017 مـ / موافق 23 محرم, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس اتحاد الكرة يعيّن اللواء إبراهيم الحوطي مستشارا للشؤون الاجتماعية والأمنية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت قرارا اليوم الخميس بتعيين اللواء متقاعد إبراهيم بن محمد الحويطي مستشارا لرئيس الاتحاد للشؤون الاجتماعية والأمنية.

ويأتي تعيين اللواء إبراهيم الحوطي رغبة من رئيس الاتحاد في رفع مستوى المتابعة لمعسكرات المنتخبات الوطنية في كافة الدرجات، حيث سيوجد الحوطي فيها لتحقيق المستوى المنشود على المستويين الاجتماعي والأمني، وللعمل على توفير بيئة صحية داخل معسكرات المنتخبات الوطنية بأساليب علمية حديثة، ولزيادة التنسيق بين لاعبي المنتخبات والأندية، وللإشراف على اللجنة المعنية بمتابعة لاعبي المنتخبات خلال وجودهم في أنديتهم، ولتسهيل إجراءات أذونات السفر لكافة العاملين في المنتخبات الوطنية.

وبحسب السيرة الذاتية اللواء الحوطي التي نشرها موقع الاتحاد السعودي فإنه يمتلك الذي عرف بتميزه في أسلوب الإدارة والانضباط والالتزام والمتابعة، إلى جانب ما عرف عنه من حس وطني عال، سيرة ذاتية ثرية بالخبرات والقدرات الإدارية، فهو خريج كلية الملك فهد الأمنية، ويحمل شهادة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، ودبلوما عاليا في العلوم الجنائية، ودورة متقدمة في الأدلة الجنائية، ودورة في أمن وحماية الشخصيات، ودورة في المظلات، إلى جانب ما يملكه من دورات متقدمة في علم الإدارة وأساليب المتابعة والبرامج التقنية، فضلا عن عمله محاضرا في كلية الملك فهد الأمنية على مدى 35 عاما، إذ تخرج على يديه عدد من الضباط والقيادات.

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