شركة طيران إماراتية تحقق حلم طفل مصري موهوب وتمنحه فرصة قيادة طائرة | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
منحت شركة “طيران الاتحاد” الإماراتية الطفل المصري الموهوب “آدم” فرصة التحليق بطائرة “إيرباص أيه 380” من خلال جهاز محاكاة الطيران الذي يُستخدم لتدريب الطيارين.
وكان أحد طياري الشركة في استقبال آدم عند مبنى الشركة، وما إن دخل الطفل المصري قمرة القيادة حتى هرع إلى مقعد كابتن الطائرة وأخذ في تشغيل النظام بدراية تنم عن موهبة فريدة.
وانتهى المقطع بظهور آدم في زي الطيار الكامل وبيده طائرة صغيرة مهداة من الشركة، تعبيرًا منها عن إعجابها بموهبته وذكائه وعشقه للطيران في هذه السن المبكرة.
وكان مقطع فيديو انتشر مؤخرًا لآدم ذي الـ 5 سنوات يشرح باللغة الإنجليزية لطيار يُدعى “سامر” أثناء هبوطهم في مطار الرباط بالمغرب، أدوات الطائرة وكيفية عملها، وما ينبغي القيام به في بعض حالات الطوارئ عند عدم نزول عجلات الطائرة.
كن على الاستعداد للإندهاش!
قمنا بإستضافة كابتن آدم، البالغ من العمر ست سنوات، في تجربة جهاز محاكاة الطيران.#كابتن_آدم #الاتحاد_للطيران pic.twitter.com/5WU35zd1Xa
— الاتحاد للطيران (@EtihadAirwaysAR) October 12, 2017